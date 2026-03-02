ISOLA FARNESE, TORQUATI (MUN.XV): “RIPRISTINATA LINEA AUTOBUS 032 E AVVIATI PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE”

Comunicato stampa

“Come comunicato nel Consiglio Straordinario di martedì scorso, dopo gli ultimi sopralluoghi con il Dipartimento e Roma Servizi per la Mobilità, da questa mattina su via dell’Isola Farnese è stata ripristinata la linea del trasporto pubblico 032. L’autobus, con partenza ogni mezz’ora dalla stazione ferroviaria di La Storta, effettua tutte le fermate su via dell’Isola Farnese con l’ultima sosta all’altezza dei civici 170 -175.

Sempre questa mattina, mentre è in fase di ultimazione il progetto della galleria per garantire il ripristino della viabilità nel tratto tra i civici 175 – 190, sono stati invece avviati i lavori per la messa in sicurezza del costone, per cui ringrazio l’Assessorato e il Dipartimento Lavori Pubblici a lavoro con Risorse per Roma.

Sono poi ancora in corso gli interventi di ripristino di via Prato della Corte per la viabilità alternativa riservata ai mezzi di soccorso e ai residenti del Borgo; lavori rallentati dal maltempo delle settimane scorse e dall’ulteriore messa in sicurezza di alcuni tratti della strada che ha richiesto tempistiche più lunghe. A seguito delle ultime verifiche in corso nelle giornate di oggi e domani, salvo ulteriori imprevisti, la strada potrebbe essere percorribile già da metà settimana. Siamo intanto a lavoro con la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico municipale per l’installazione della segnaletica e la redazione della determina di traffico. Per quanto riguarda invece la proposta pervenuta di Vicolo Formellese come strada alternativa, dopo l’ennesimo sopralluogo, è pervenuta la relazione della Protezione Civile che ha trovato inadeguata la fattibilità.

Sul fronte dei ristori per le aziende coinvolte di Isola Farnese , vista l’assenza della Regione Lazio in Consiglio Straordinario, come concordato, la Protezione Civile di Roma Capitale ha fornito una nuova e ancora più specifica integrazione al fine di supportare la richiesta dell’eventuale approvazione dell’emergenza regionale richiesta dal Gabinetto del Sindaco. Prosegue invece da parte degli Uffici del Sociale del Municipio XV con la Sala Operativa del Sociale di Roma Capitale, Asl Roma 1, Protezione Civile e Croce Rossa, l’attività del presidio di assistenza e assistenza socio sanitaria alla popolazione all’interno del Centro Anziani di Isola Farnese, mentre quattro nuclei familiari, per un totale di otto persone, hanno fatto richiesta e ottenuto l’assistenza alloggiativa temporanea in altre strutture fuori dal Borgo.

Ringrazio poi Poste Italiane, a cui avevamo scritto nei giorni successivi all’emergenza, che con un aggiornamento di metà febbraio ha confermato di garantire regolarmente la continuità del servizio di recapito postale ai residenti del Borgo, anche adottando specifiche misure dedicate per le utenze non raggiungibili con modalità standard.

Infine, in vista del Referendum del 22 e 23 marzo 2026, come richiesto dai residenti del Borgo e grazie al lavoro di queste settimane, le sezioni 2475 – 2476 – 2477 (parte) e 2405 sono state trasferite dall’edificio scolastico di Via dell’Isola Farnese 233 a Largo C. Vico Lodovici 9. Gli elettori della sezione 2477 residenti all’interno del Borgo di Isola Farnese e gli elettori della sezione 2405 residenti in via dell’Isola Farnese 190 e in via del Prato della Corte 30 potranno votare presso la sezione speciale 2477 ubicata presso la scuola elementare in via dell’Isola Farnese 233 appositamente costituita e con l’assistenza della protezione Civile di Roma Capitale. Gli elettori della sezione 2477 residenti di via del Prato della Corte dal civico 1 al civico 1913 e del 202 al 1898 votano presso la sezione 2498 ubicata in via Concesio 4.

Per tutte le informazioni sarà data presto ulteriore e specifica comunicazione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati