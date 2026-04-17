18 Aprile, 2026
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Fitness e solidarietà: 20 bonus per i campi estivi donati al Comune di Ladispoli per le famiglie più fragili

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Comunicato stampa

Un gesto concreto che unisce sport, inclusione e attenzione sociale. In occasione della nuova apertura di Fitness Suite a Cerveteri, l’imprenditore Francesco Cordeschi ha scelto di sostenere il territorio donando 20 bonus per i campi estivi al Comune di Ladispoli, destinati alle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà.
La consegna simbolica è avvenuta nelle mani dell’assessore ai Servizi Sociali, Gabriele Fargnoli, che provvederà a destinare i contributi alle famiglie più bisognose e fragili. Un’iniziativa che conferma come il mondo dello sport possa diventare un alleato prezioso per l’inclusione e il benessere anche dei più piccoli.
“Abbiamo voluto trasformare un momento importante come una nuova apertura in un’occasione di condivisione con il territorio – ha dichiarato Francesco Cordeschi –. Lo sport deve essere accessibile a tutti, soprattutto a chi ha meno opportunità”.
Soddisfazione anche da parte dell’assessore Fargnoli: “I bonus saranno gestiti dai Servizi Sociali e destinati alle famiglie che ne hanno più bisogno. È un’iniziativa che va nella direzione giusta, perché offre ai più giovani un’opportunità concreta di crescita, socializzazione e partecipazione. Non è la prima volta che Francesco compie un gesto del genere, lo ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Grando, da sempre vicina alle persone e alle famiglie più fragili”.
Sulla stessa linea il delegato allo Sport, Fabio Ciampa: “Investire nei giovani e nello sport significa costruire comunità più forti. Ringraziamo Fitness Suite per questo gesto di grande sensibilità”.
Un segnale forte di collaborazione tra pubblico e privato, capace di generare valore reale per la comunità.
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