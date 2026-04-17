18 Aprile, 2026
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GIOVEDì 23 APRILE, ORE 11:00, IN PIAZZA DEL CASTAGNO COMMEMORAZIONE DELLA STRAGE DEL 1944

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Canale commemorazione

Dalla pagina Facebook del Comune

Il 23 Aprile 1944, a seguito di un bombardamento aereo da parte degli Alleati contro un’unità corazzata tedesca presente nel territorio di Canale e Manziana, venne colpito il “castelletto” del Castagno e 5 nostri concittadini persero la vita:
Lucia Filoni (7 anni),
Italo Natili (13 anni),
Pietro Pannacci (17 anni),
Pietro Ridolfi (33 anni),
Romano Marani (39 anni).
Come ogni anno e insieme con il nostro parroco e l’Associazione Combattenti e Reduci, giovedì 23 aprile ricorderemo quell’episodio con l’esecuzione del Silenzio eseguito dal M° Antonio Cestra della Banda Musicale “Eugenio D’Aiuto”, una preghiera in ricordo e la deposizione di fiori.
I cittadini e le associazioni sono invitati a partecipare.
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