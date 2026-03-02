Comunicato stampa

GRANDE SUCCESSO A CERVETERI PER “LA FORZA DI RICOMINCIARE”:

UNA LIBRERIA GREMITA CELEBRA LA RINASCITA

Sabato 28 febbraio la Mondadori Bookstore di Cerveteri ha ospitato la presentazione del romanzo La forza di ricominciare, edito da bookabook, registrando una straordinaria partecipazione di pubblico. Una libreria gremita ha fatto da cornice a un pomeriggio intenso, all’insegna dell’emozione e della riflessione condivisa, a conferma dell’attenzione della comunità verso i temi della resilienza, della memoria e della rinascita.

L’incontro si è aperto con l’intervento della Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che ha evidenziato la sensibilità dell’opera e l’importanza di promuovere eventi culturali capaci di toccare corde umane profonde. La sua presenza ha sottolineato il valore non solo letterario, ma anche sociale dell’iniziativa, inserendola in un più ampio percorso di crescita culturale del territorio.

A guidare la presentazione è stata Silvia Marongiu che, nel ruolo di moderatrice, ha condotto un dialogo attento e raffinato con l’autore, approfondendo la genesi del romanzo e i temi centrali della narrazione.

Accanto alla conduzione, Silvia Marongiu ha preso parte anche alle letture, condividendo la scena con Lilia Paoletti, “compagna di zattera” nel laboratorio teatrale dell’Associazione Artitudini. Insieme hanno dato voce ai brani più significativi del romanzo, trasformando l’incontro in un momento di narrazione viva e partecipata, in cui teatro e letteratura si sono intrecciati in modo naturale e coinvolgente.

Le interpretazioni hanno regalato al pubblico attimi di autentica commozione, rendendo le pagine scritte un’esperienza intensa e condivisa.

Il cuore dell’evento è stato il confronto diretto con i lettori: le numerose domande, profonde e mai banali, hanno dato vita a un dialogo sincero e partecipato, culminato in un lungo firmacopie che ha permesso all’autore di incontrare personalmente ciascun lettore, rafforzando quel legame speciale che la letteratura sa creare tra chi scrive e chi legge.

«Sapere che le mie parole stanno trovando casa nei vostri cuori è il regalo più bello», ha dichiarato l’autore a margine dell’incontro, ringraziando Cerveteri per l’accoglienza calorosa e indimenticabile.

La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione e al sostegno di Andrea Oliva, della Mondadori Bookstore di Cerveteri, per l’organizzazione e l’ospitalità; dei fotografi Biagio Tamarazzo e Alfonso Orfini, che hanno documentato i momenti più significativi; e della casa editrice bookabook, che ha creduto nel progetto editoriale sin dalla sua nascita.

Il viaggio di La forza di ricominciare proseguirà il prossimo 14 marzo a Napoli, dove il romanzo sarà presentato in un nuovo incontro con i lettori, continuando a diffondere il suo messaggio di resilienza e rinascita.