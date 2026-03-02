Sonia Milan, Massimiliano Smeriglio e l’ex Procuratore Antimafia Pietro Grasso a Cerveteri con Mondadori

Comunicato stampa

_Tris di appuntamenti con la libreria di Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti: domenica 8 Sonia Milan, mercoledì 11 Smeriglio e giovedì 12 Pietro Grasso, per una giornata dedicata alla legalità. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con il Comune di Cerveteri_

Una settimana densa di appuntamenti per la Mondadori Bookstore di Cerveteri di Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti. Tre incontri letterari di grande pregio, tre momenti di riflessione, di emozioni, di conoscenza e di storia, organizzati sia all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, insieme all’Amministrazione comunale di Cerveteri, che all’interno della libreria di Largo Almunecar. Ospiti d’onore, Sonia Milan, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Massimiliano Smeriglio con “Il legame covalente” e Pietro Grasso, ex Magistrato e Procuratore Antimafia ed ex Presidente del Senato, protagonista quest’ultimo di un doppio appuntamento dedicato alla legalità, con i ragazzi delle scuole medie e con la cittadinanza tutta.

Si comincia domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La Mondadori Bookstore di Cerveteri si inserisce nel programma di iniziative messo a punto dall’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura, con “La primogenita”, di Sonia Milan. Un racconto appassionato che attraversa due secoli di storia, tra fonti documentate e invenzioni romanzesche, ritratti di donne coraggiose e desiderose di libertà, tessute assieme da un medaglione passato di mano in mano, oggetto che, come le protagoniste, passerà dalla Comune di Parigi al nazifascismo, dal primo conflitto mondiale fino ai nostri giorni. L’appuntamento è per le ore 11:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.

Mercoledì 11 marzo l’appuntamento invece è in libreria, in Largo Almunecar: ospite Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale, più volte Deputato ed Europarlamentare, che presenterà “Il legame covalente”, edito da Mondadori. Dialogherà con l’autore, la giornalista e pluripremiata scrittrice, Valentina Farinaccio. Introdurrà l’evento, Alessio Pascucci. Un’opera che affronta alcuni dei temi più universali e complessi dell’esperienza umana, come il lutto. Un racconto intenso, nel quale con uno stile fortemente contemporaneo Smeriglio racconta le fragilità del protagonista, ma anche la forza di rinascere e di trovare una nuova luce, una nuova ragione di vita.

Giovedì 12 marzo invece, Mondadori insieme al Comune di Cerveteri propongono una giornata dedicata alla legalità, alla lotta alle mafie e soprattutto ai ragazzi: ospite d’onore sarà Pietro Grasso, Magistrato Antimafia ed ex Presidente del Senato. Doppio l’appuntamento in programma: alle ore 10:30 dialogherà con gli studenti delle scuole medie di Cerveteri in un incontro aperto a tutta la cittadinanza durante il quale presenterà “Da che parte stai?”, un graphic-novel che ricorda quanto sia importante fare la cosa giusta, quanto sia importante schierarsi sempre dalla parte della legalità, della giustizia e non rimanere indifferenti. Nel pomeriggio invece, alle ore 16:30, sempre Pietro Grasso presenterà “U’Maxi”, un libro che porterà il lettore dentro l’aula bunker di Palermo e lo farà accomodare là dove l’Italia ha smesso di tacere: in quell’aula dove si svolse il Maxiprocesso e del quale Grasso, insieme ai Giudici Falcone e Borsellino ne fu tra i protagonisti. Modera l’incontro, il criminologo e opinionista Tv in numerosi programmi Rai e Mediaset, Gino Saladini.

“In questo mese di marzo siamo onorati di poter proporre al nostro pubblico e alla città tutta tre appuntamenti davvero di spessore non soltanto culturale e letterario ma anche e soprattutto umano, con storie di vita vera, di momenti che hanno segnato la storia della nostra società – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, titolari di Mondadori Bookstore Cerveteri – un calendario di eventi quello dei prossimi giorni per il quale abbiamo lavorato lungamente affinché potesse concretizzarsi e che siamo felici di poter annunciare. Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo anche all’Amministrazione comunale di Cerveteri, che ha voluto inserire le iniziative della nostra libreria all’interno dell’offerta culturale della Giornata Internazionale della Donna e per la collaborazione offerta, fondamentale per poter ospitare in città tre autori e personaggi di così grande livello e importanza. Vi aspettiamo numerosi!”

