Il Sindaco di Canale Bettarelli: “IERI A ROMA PER PRESENTARE IL DOSSIER TARQUINIA CAPITALE DELLA CULTURA”

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Consigliere Joao Vitor Cersosimo . Oggi non abbiamo semplicemente presentato il Dossier per Tarquinia Capitale della Cultura. 𝗢𝗴𝗴𝗶 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼. 𝗟’𝗮𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 per la candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata molto più di un passaggio istituzionale: è 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗼, costruito con responsabilità, visione e orgoglio identitario. A sostenere il progetto non c’era una sola città, ma dodici amministrazioni comunali unite, che hanno scelto di fare rete superando i confini amministrativi per costruire una visione culturale integrata. Un’alleanza autentica, fondata sulla consapevolezza che la cultura è un bene collettivo e un motore di sviluppo diffuso.

Accanto alle istituzioni, un tessuto straordinario di realtà produttive, associazioni, operatori culturali, imprese turistiche, professionisti e cittadini che in questi mesi hanno contribuito con idee, energie, competenze e partecipazione attiva. Un territorio che non si è limitato a sostenere una candidatura, ma ha scelto di riconoscersi in un progetto comune. Tantissimi i partecipanti che hanno seguito e condiviso l’audizione, in presenza e in collegamento: un segnale forte di appartenenza e di maturità civica.

𝗟𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮, 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗹’𝗲𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝘃𝗶𝘃𝗮, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗮 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼. 𝗤𝘂𝗮𝗹𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮’ 𝗹’𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮: 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗵𝗮 𝗴𝗶𝗮’ 𝗽𝗿𝗼𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲.