Il Sindaco di Canale Bettarelli: “IERI A ROMA PER PRESENTARE IL DOSSIER TARQUINIA CAPITALE DELLA CULTURA”

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Consigliere Joao Vitor Cersosimo.
Oggi non abbiamo semplicemente presentato il Dossier per Tarquinia Capitale della Cultura.
𝗢𝗴𝗴𝗶 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼.
𝗟’𝗮𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 per la candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata molto più di un passaggio istituzionale: è 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗼, costruito con responsabilità, visione e orgoglio identitario.
A sostenere il progetto non c’era una sola città, ma dodici amministrazioni comunali unite, che hanno scelto di fare rete superando i confini amministrativi per costruire una visione culturale integrata. Un’alleanza autentica, fondata sulla consapevolezza che la cultura è un bene collettivo e un motore di sviluppo diffuso.
Accanto alle istituzioni, un tessuto straordinario di realtà produttive, associazioni, operatori culturali, imprese turistiche, professionisti e cittadini che in questi mesi hanno contribuito con idee, energie, competenze e partecipazione attiva.
Un territorio che non si è limitato a sostenere una candidatura, ma ha scelto di riconoscersi in un progetto comune.
Tantissimi i partecipanti che hanno seguito e condiviso l’audizione, in presenza e in collegamento: un segnale forte di appartenenza e di maturità civica.
𝗟𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮, 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗹’𝗲𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝘃𝗶𝘃𝗮, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗮 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼.
𝗤𝘂𝗮𝗹𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮’ 𝗹’𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮: 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗵𝗮 𝗴𝗶𝗮’ 𝗽𝗿𝗼𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲.
Ha rafforzato relazioni istituzionali, creato nuove sinergie tra pubblico e privato, acceso entusiasmo, generato visione.
La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 non è solo un traguardo da raggiungere.
È un processo che ha già trasformato il modo in cui questo territorio si percepisce e si racconta.
E oggi, insieme, ne abbiamo dato prova.