Il Gruppo immobiliare FRIMM nel nostro territorio

Siamo il Gruppo Immobiliare FRIMM, presenti sul territorio con cinque sedi: Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Roma e Viterbo.

OPERIAMO DA ANNI NEL MERCATO LOCALE, MA CON UNA VISIONE INTERNAZIONALE.

Dal 8 al 10 maggio La Frimm a Londra, all’ExCeL, per A Place in the Sun Live, la più grande fiera immobiliare del Regno Unito dedicata agli acquisti all’estero. A ottobre parteciperemo anche al Second Home di Utrecht, uno degli eventi europei più importanti per chi cerca casa fuori dal proprio Paese.

Non si tratta di semplici presenze istituzionali. Le fiere internazionali rappresentano oggi uno strumento concreto per intercettare domanda reale, qualificata e pronta ad acquistare in Italia.

A Londra, A Place in the Sun è l’evento ufficiale del noto programma televisivo di Channel 4 e richiama migliaia di visitatori interessati a trasferirsi o investire nel nostro Paese. In fiera incontriamo acquirenti già informati, che partecipano a seminari su aspetti legali, fiscali e finanziari e che cercano interlocutori affidabili sul territorio italiano.

A Utrecht, con Second Home, il pubblico olandese e nord europeo dimostra da anni un forte interesse per l’Italia, in particolare per immobili caratteristici, casali, ville e seconde case in contesti autentici.

Per chi desidera vendere, questo significa una cosa molto semplice: non ci limitiamo ad aspettare il cliente in ufficio o sul portale immobiliare. Andiamo a cercarlo direttamente nei mercati esteri più attivi, presentando gli immobili a un pubblico internazionale già selezionato.

Per questo stiamo selezionando nuove proprietà da proporre a Londra e Utrecht. Affidare l’incarico a un’agenzia che investe in fiere internazionali significa dare al proprio immobile una visibilità che va oltre il mercato locale.

Vendere non è solo pubblicare un annuncio: è portare la casa davanti ai compratori giusti, anche fuori dall’Italia.

CONTATTACI AL NUMERO 0699901489 OPPURE TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO

segreteria@frimm-magnum.com