DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO: CONVOCATA AUDIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER I LAVORI PUBBLICI ALLA REGIONE LAZIO

Di seguito alla richiesta urgente di convocazione di audizione della Commissione sui danni da eventi metereologici avanzata dall’Assessora Regionale Michela Califano, è stata convocata la VI Commissione consiliare permanente “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti” per il giorno 3 marzo 2026, alle ore 11,30, presso la Sala Latini del Consiglio Regionale del Lazio, in via della Pisana.

La richiesta avanzata dall’Assessora Califano ha lo scopo di acquisire un quadro completo e trasparente sullo stato di avanzamento delle richieste pervenute dagli Enti territoriali per i gravi danni che hanno determinato allagamenti, esondazioni, frane e dissesti vari.

Data la natura degli eventi, che intreccia la tenuta delle infrastrutture con la sicurezza idrogeologica, la convocazione era stata ritenuta necessaria per l’assessore regionale ai lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità, e infrastrutture, il direttore regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 e i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, oltre che il presidente di Città Metropolitana Roma Capitale.

All’Audizione del 3 marzo sono effettivamente stati invitati l’Assessore ai Lavori Pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Manuela Rinaldi; il direttore dei Lavori Pubblici e Infrastrutture e Commissario straordinario delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico Luca Marta; il Direttore della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, Massimo La Pietra, il Sindaco di Città Roma Capitale, Roberto Gualtieri; il presidente della Provincia di Frosinone Luca De Stefano; il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli; il presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo; il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli.