28 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO: CONVOCATA AUDIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER I LAVORI PUBBLICI ALLA REGIONE LAZIO

0
106
regione Lazio

Di seguito alla richiesta urgente di convocazione di audizione della Commissione sui danni da eventi metereologici avanzata dall’Assessora Regionale Michela Califano, è stata convocata la VI Commissione consiliare permanente “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti” per il giorno 3 marzo 2026, alle ore 11,30, presso la Sala Latini del Consiglio Regionale del Lazio, in via della Pisana.

La richiesta avanzata dall’Assessora Califano ha lo scopo di acquisire un quadro completo e trasparente sullo stato di avanzamento delle richieste pervenute dagli Enti territoriali per i gravi danni che hanno determinato allagamenti, esondazioni, frane e dissesti vari.

Data la natura degli eventi, che intreccia la tenuta delle infrastrutture con la sicurezza idrogeologica, la convocazione era stata ritenuta necessaria per l’assessore regionale ai lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità, e infrastrutture, il direttore regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 e i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, oltre che il presidente di Città Metropolitana Roma Capitale.

All’Audizione del 3 marzo sono effettivamente stati invitati l’Assessore ai Lavori Pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Manuela Rinaldi; il direttore dei Lavori Pubblici e Infrastrutture e Commissario straordinario delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico Luca Marta; il Direttore della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, Massimo La Pietra, il Sindaco di Città Roma Capitale, Roberto Gualtieri; il presidente della Provincia di Frosinone Luca De Stefano; il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli; il presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo; il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli.

Articolo precedente
La notte degli Oscar 2026: sogni e riflettori a Los Angeles
Articolo successivo
DALLA FP CGIL È UN FERMO NO AL CONTRATTO DEI MEDICI

Ultimi articoli

Eventi

INAUGURATO IERI IL ROMA CLUB ORIOLO – CANALE – MANZIANA

Cultura

Capitale italiana della Cultura 2028: Civitavecchia al MiC per l’audizione della candidatura “La Cultura è volo”

Scuola

Piantare il Futuro. L’iniziativa della Prof.ssa Maria Bracci: gli Studenti dell’Alberghiero di Ladispoli imparano l’ecologia con Rosario Sasso

Economia

Il Gruppo immobiliare FRIMM nel nostro territorio

Politica

La giustizia è la virtù morale che regola i rapporti tra le persone. La Cassazione fa luce sul “referendum giustizia”.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it