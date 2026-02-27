28 Febbraio, 2026
DIFENDERE L’AGROALIMENTARE. ALL’ALBERGHIERO UN INCONTRO CON L’ARMA DEI CARABINIERI

Riceviamo e pubblichiamo

Un evento finalizzato a sensibilizzare gli studenti sul tema della qualità e della sostenibilità, della lotta alle contraffazioni e della tutela delle eccellenze italiane: è quello che si è svolto giovedì 26 febbraio all’Alberghiero di Ladispoli, con il coordinamento del Prof. Francesco Riili, docente di Enogastronomia dell’Istituto di Via Federici.
Grazie alla presenza del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, gli allievi hanno avuto l’occasione di comprendere i rischi legati ai prodotti falsificati e alle frodi alimentari e di riflettere sul valore della tracciabilità e della trasparenza lungo l’intera filiera produttiva. “Una giornata di formazione preziosa – è stato sottolineato dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi – per potenziare il dialogo fra Istituzioni con l’obiettivo condiviso di promuovere la cultura della legalità e l’educazione ad una cittadinanza consapevole e responsabile”.
“Temi – ha aggiunto il Prof. Riili – di particolare importanza al fine di garantire qualità e sicurezza ai consumatori, soprattutto per chi si prepara a lavorare nel settore enogastronomico”. “Partecipare ad iniziative di questo tipo – ha osservato la Prof.ssa Anna Capodacqua, Seconda CollaboratrIce della Dirigente scolastica – significa formare futuri professionisti attenti alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, ma anche porre al centro l’etica come strumento insostituibile per difendere valori come la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio, riflettendo profondamente sul significato delle regole: una priorità educativa che ispira da sempre la nostra azione formativa.
Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per la sua preziosa collaborazione”.

