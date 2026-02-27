Boat Days 2026: a Civitavecchia, il mare a 360 gradi.

Comunicato stampa

Sport, nautica e sicurezza protagonisti al Porto di Civitavecchia dal 20 al 22 e dal 27 al 29 marzo.

Alla quinta edizione di Boat Days, in programma a Civitavecchia dal 20 al 22 marzo e dal 27 al 29 marzo 2026, il mare sarà protagonista in tutte le sue forme.

Non solo imbarcazioni, gommoni e motori: l’evento amplia il proprio orizzonte includendo il vasto mondo degli sport acquatici, espressione autentica del vivere il mare.

La nautica nasce anche dai piccoli natanti e dalla pratica sportiva. Discipline come canoa, vela, windsurf, surf, nuoto, canottaggio, SUP e wakeboard trovano nel mare il loro elemento naturale e rappresentano un fondamentale punto di accesso alla cultura nautica.

Durante Boat Days, il pubblico potrà conoscere e avvicinarsi a queste attività grazie alla presenza delle Federazioni sportive, che offriranno dimostrazioni e occasioni di prova sia a terra sia negli spazi acquei dell’evento.

Tutte le attività in acqua si svolgeranno grazie alla preziosa e fattiva collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Civitavecchia, che disciplinerà e garantirà lo svolgimento in piena sicurezza delle iniziative in programma.

Un’occasione per far conoscere da vicino le donne e gli uomini impegnati ogni giorno nella

salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione e nella tutela

dell’ambiente marino e le principali regole per “navigare informati”.

L’area espositiva dedicata agli sport acquatici si svilupperà sotto l’imponente Forte Michelangelo, simbolo della città di Civitavecchia, creando un connubio suggestivo tra sport, mare e storia.

Le attività in programma

 Federazione Italiana Canottaggio: attività dimostrative con remoergometri, con la presenza di tecnici federali.

 Lega Navale Italiana: attività promozionali della vela negli specchi acquei disponibili con

imbarcazioni Optimist, Trident e windsurf.

 Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard: attività promozionali e dimostrative della disciplina SUP (Stand Up Paddleboard) negli specchi acquei antistanti la Marina di Piazza della Vita e l’area portuale in prossimità del Forte Michelagelo.

 Federazione Italiana Nuoto – settore salvamento: dimostrazioni di soccorso con unità

cinofile, assistenti bagnanti e atleti.

 Federazione Italiana Canoa Kayak: attività promozionali e dimostrative delle discipline

canoa e kayak velocità, polo, slalom e dragon boat. Nel primo weekend, 21 e 22 marzo, si

svolgerà inoltre la 4ª Rome International Canoe Polo Tournament, competizione di rilievo

internazionale inserita nella Top Ten dei tornei di specialità.

Un’area che amplia ulteriormente l’offerta espositiva di Boat Days, dando spazio a tutte quelle attività sportive che ogni diportista o semplice amante del mare può praticare, rafforzando il legame tra nautica, sport e cultura del mare.

Boat Days si conferma così un evento capace di raccontare il mare a 360 gradi, come luogo di navigazione, di sport, di passione e di condivisione.

L’ingresso è completamente gratuito per permettere a tutti di vivere questa esperienza unica.

Boat Days è organizzato dal Consorzio Mare Lazio, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la Guardia Costiera di Civitavecchia e con il contributo del Comune di Civitavecchia.

L’evento gode inoltre del patrocinio di Confindustria Nautica, Regione Lazio, Sport e Salute, CONI, Federazione Italiana Vela, Lega Navale Italiana, Federazione Italiana Canoa Kayak, Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard.

Tecnical Partners di questa edizione IDI farmaceutici, Idisole, Orsolini e Toio.

Appuntamento dal 20 al 22 marzo e dal 27 al 29 marzo 2026 a Civitavecchia con accesso da Piazza della Vita con ingresso gratuito dalle 10:00 alle 18:00.