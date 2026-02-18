18 Febbraio, 2026
Venerdì 20 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala consiliare del Comune di Tarquinia si svolge l’incontro pubblico con Pietro Grasso intervistato da Francesca Barzini sulle ragioni del No al referendum sulla giustizia.

Pietro Grasso, è stato Presidente del Senato e Procuratore nazionale Antimafia. E’ alla guida della Fondazione Scintille di futuro che promuove corsi di formazione alla legalità nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche.

È un magistrato che ha trascorso tutta la sua vita professionale nella lotta alle mafie e all’illegalità. Collega e amico di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha appena pubblicato il libro U Maxi, in cui racconta la sua esperienza di giudice a latere nel primo storico processo che il 10 febbraio 1986 ha portato alla sbarra nell’aula bunker del tribunale di Palermo i vertici di Cosa Nostra.

L’intervista di Francesca Barzini con Grasso sarà un’occasione importante per capire i rischi della legge Nordio sulla giustizia e dialogare con un servitore delle Istituzioni che ha sempre applicato la legge e la Costituzione con rigore e fedeltà.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

