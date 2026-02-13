13 Febbraio, 2026
Raccolta rifiuti derivanti dall’emergenza meteo a Bracciano

Raccolta rifiuti Tekneco a Bracciano

Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Si informa la cittadinanza che chiunque debba conferire rifiuti derivanti dall’emergenza meteo e conseguenti ad allagamenti, potrà farlo:
Venerdì 13 febbraio p.v. presso Piazza Santa Croce a Castel Giuliano.
Lunedì 16 febbraio p.v. presso il parcheggio del Palaprovincia, in Via delle Palme.
Dalle ore 12:00 alle ore 17:00
Ci sarà un apposito scarrabile alla presenza di un operatore tekneko per il conferimento.
Non si possono conferire materiali elettrici RAE che devono essere portati all’ecocentro.
