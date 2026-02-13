13 Febbraio, 2026
CANALE MONTERANO TRA I COMUNI PROTAGONISTI DEGLI “STATI GENERALI DEI PICCOLI COMUNI”

Il sindaco di Canale Alessandro Bettarelli

Dal profilo Facebook del Comune di Canale

Gli Stati Generali si svolgeranno a Roma il 19 e 20 Febbraio in occasione dell’evento conclusivo di P.I.C.C.O.L.I., il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel quadro del Programma Operativo Complementare POC al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 e attuato da ANCI, che ha costruito nel tempo un modello di accompagnamento strutturato e capillare, coinvolgendo i piccoli comuni aderenti su tutto il territorio nazionale.
