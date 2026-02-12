Stati Uniti d’Europa: mobilitiamoci per un’Europa più forte e unita

Comunicato stampa

nelle ultime settimane, tra il lavoro parlamentare a Strasburgo e una serie di iniziative sul territorio, abbiamo insistito su un punto semplice: l’Europa o sceglie di contare davvero, oppure resterà bloccata da veti e nazionalismi proprio mentre il mondo accelera. Per questo come delegazione abbiamo lanciato l’appello-manifesto “Stati Uniti d’Europa: ora!”

LA TUTELA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E LO STATO DI DIRITTO IN EUROPA E NEL MONDO

Europa Experience – David Sassoli, Piazza Venezia 6 | ore 14:30

Un confronto sul ruolo dell’avvocatura come presidio di garanzie, diritti e democrazia, dentro e fuori i confini dell’Unione. Un’occasione per ragionare su minacce e strumenti di tutela dello stato di diritto, anche alla luce delle crisi internazionali e delle derive illiberali.

MOBILITIAMOCI ORA: GLI STATI UNITI D’EUROPA

Un momento di confronto e mobilitazione sul progetto europeo, con interventi e contributi dal mondo associativo, esperti, studenti e Giovani Democratici.Venerdì 13 febbraio, ore 18:00

Sede PD Roma, via Pietro Giannone 5/7

Dalla plenaria di Strasburgo al Manifesto per gli Stati Uniti d’Europa: investimenti comuni, superamento del veto, euro digitale e sostegno all’Ucraina. È online la terza puntata di “Direttamente da Strasburgo”.

Il Parlamento europeo lavora per sostenere un comparto che significa lavoro, qualità, territori e identità. Le proposte in sintesi: più risorse per crescere sui mercati internazionali (promozione ed export), sostegno all’enoturismo e alle aree rurali, regole più chiare e trasparenti (anche per le nuove categorie a ridotto contenuto alcolico o zero), e strumenti per affrontare crisi climatiche ed eventi estremi.