Stati Uniti d’Europa: mobilitiamoci per un’Europa più forte e unita

nelle ultime settimane, tra il lavoro parlamentare a Strasburgo e una serie di iniziative sul territorio, abbiamo insistito su un punto semplice: l’Europa o sceglie di contare davvero, oppure resterà bloccata da veti e nazionalismi proprio mentre il mondo accelera. Per questo come delegazione abbiamo lanciato l’appello-manifesto “Stati Uniti d’Europa: ora!”
“Stati Uniti d’Europa: ora!” è l’appello che stiamo portando avanti per rilanciare il progetto federale dell’Unione e rafforzarne capacità decisionale, coesione e peso internazionale. In un momento in cui nazionalismi e veti rallentano tutto, serve un salto di qualità: più integrazione politica, più strumenti comuni, più coraggio.
LA TUTELA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E LO STATO DI DIRITTO IN EUROPA E NEL MONDO
Europa Experience – David Sassoli, Piazza Venezia 6 | ore 14:30
Un confronto sul ruolo dell’avvocatura come presidio di garanzie, diritti e democrazia, dentro e fuori i confini dell’Unione. Un’occasione per ragionare su minacce e strumenti di tutela dello stato di diritto, anche alla luce delle crisi internazionali e delle derive illiberali.
MOBILITIAMOCI ORA: GLI STATI UNITI D’EUROPA
Un momento di confronto e mobilitazione sul progetto europeo, con interventi e contributi dal mondo associativo, esperti, studenti e Giovani Democratici.Venerdì 13 febbraio, ore 18:00
Sede PD Roma, via Pietro Giannone 5/7
Dalla plenaria di Strasburgo al Manifesto per gli Stati Uniti d’Europa: investimenti comuni, superamento del veto, euro digitale e sostegno all’Ucraina. È online la terza puntata di “Direttamente da Strasburgo”.
Il Parlamento europeo lavora per sostenere un comparto che significa lavoro, qualità, territori e identità. Le proposte in sintesi: più risorse per crescere sui mercati internazionali (promozione ed export), sostegno all’enoturismo e alle aree rurali, regole più chiare e trasparenti (anche per le nuove categorie a ridotto contenuto alcolico o zero), e strumenti per affrontare crisi climatiche ed eventi estremi.
Grazie per l’attenzione e per il sostegno. Continuiamo a lavorare per un’Europa più unita, capace di decidere e di proteggere i diritti, il lavoro e il futuro delle persone.
