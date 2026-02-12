12 Febbraio, 2026
Gli appuntamenti del Carnevale: a Cerenova e Cerveteri una grande sfilata, a Sala Ruspoli lo spettacolo de “Le Odissere”

L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Tre eventi straordinari per festeggiare il periodo più colorato e divertente dell’anno”

In Sala Ruspoli a Cerveteri in scena “La Storia delle Storie”, con una delle compagnie teatrali più apprezzate e riconosciute del territorio. Martedì 17 febbraio alle ore 17:00, spettacolo teatrale interattivo con “Le OdissereTeatro”, di Odette Piscitelli e Gianluca Ernia, un pomeriggio accompagnati da una delle più belle opere di Gianni Rodari per festeggiare al meglio la chiusura del Carnevale. Allo spettacolo, seguirà un laboratorio creativo per bambini, per colorare insieme la maschera di carnevale più bella e originale. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, è ad ingresso gratuito.

“Teatro, letture e laboratori creativi, un pomeriggio di colori e intrattenimento in compagnia della compagnia ‘Le Odissere’, in più occasioni protagonista dei nostri appuntamenti culturali – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – tutti i bambini sono invitati a partecipare mascherati”.

Sempre in tema di carnevale, tutto è pronto a Cerenova e a Cerveteri per la grande festa organizzata dalla Pro Loco delle Due Casette. Due gli appuntamenti: sabato 14 febbraio, con partenza dalla Chiesa San Francesco d’Assisi, e domenica 15 febbraio, lungo i giardini che conducono a Piazza Aldo Moro a Cerveteri. Carri allegorici, musica, coriandoli ed effetti speciali, per un evento giunto alla sua terza edizione che ogni anno richiama migliaia di persone, famiglie, scuole e bambini.

