Vigili del Fuoco di Cerveteri, istituita una corsia d’emergenza su Largo Roma per i mezzi di soccorso

Comunicato stampa

Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Misura necessaria per garantire maggiore operatività e libertà di spostamento ai mezzi in caso di necessità”

Una corsia dedicata esclusivamente ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco della Caserma di Largo Roma a Cerenova. Un accorgimento alla viabilità resosi necessario a seguito del guasto al cancello principale della caserma dei pompieri, che di fatto in caso di emergenze, avrebbe potuto rallentare i tempi di intervento delle squadre operative. La nuova corsia è riservata solo ed esclusivamente ai Vigili del Fuoco: per tutti gli altri mezzi, automobili e motocicli, persiste il senso unico già presente.

“Nelle scorse settimane, accompagnato dalla Sindaca Elena Gubetti, dalla Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti e dal Geometra Federico Feriozzi, che ringrazio per il supporto e sostegno, abbiamo effettuato un sopralluogo proprio sul tratto di strada in questione, deliberando l’unica azione possibile, concreta, funzionale e coerente possibile e capace di coincidere con le reali esigenze del posto – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri – ovvero realizzare una corsia dedicata solo ed esclusivamente ai messi di soccorso, in questo caso quelli dei Vigili del Fuoco, che così potranno andare in entrambi i sensi di marcia e giungere dunque con maggiore rapidità sui luoghi in cui si verificano le emergenze. Una modifica alla viabilità che ci ha consentito di attuare la soluzione migliore nell’interesse della pubblica sicurezza”.

“Una risposta immediata su un tema importante che riguarda tutti – conclude il Vicesindaco Ferri – anche in risposta ad alcune ipotesi fantasiose emerse nei giorni scorsi sui social network”.

