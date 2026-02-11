Riqualificazione della rete pedonale e servizi urbani: proseguono gli interventi per sicurezza e decoro

Prosegue il percorso di miglioramento della sicurezza urbana e della qualità dei servizi pubblici attraverso una serie di interventi inseriti nella programmazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Tra le priorità individuate, rientra l’avvio del piano di riqualificazione della rete pedonale urbana, con interventi mirati nelle aree a maggiore frequentazione, nelle zone caratterizzate da intenso traffico veicolare e nei quartieri a più alta densità abitativa. La finalità è quella di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e di garantire maggiori livelli di sicurezza per i pedoni.

”Stiamo portando avanti un lavoro strutturato e progressivo – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti – con l’obiettivo di rendere la città più sicura, accessibile e funzionale per tutti. La riqualificazione della rete pedonale rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare la qualità della vita urbana e per restituire centralità agli spazi pubblici”.

In questo contesto, l’Amministrazione comunale intende intervenire anche sugli elementi che ostacolano la percorribilità dei marciapiedi, come pensiline o cartelloni pubblicitari, valutandone la rimozione o la ricollocazione. Si tratta di un tema che richiede un necessario coordinamento con altri enti e società partecipate, al fine di programmare interventi condivisi ed efficaci.

”Il nostro intento – prosegue Scilipoti – è quello di garantire percorsi pedonali realmente fruibili, soprattutto per le persone con disabilità, per gli anziani e per le famiglie con passeggini. Per farlo è indispensabile un confronto costante con tutti i soggetti coinvolti, così da individuare soluzioni equilibrate e rispettose delle esigenze della collettività”.

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali, sono stati effettuati sopralluoghi presso il nuovo cimitero cittadino in vista della piantumazione di nuove alberature. Diversa è la situazione del cimitero storico, interessato da vincoli della Soprintendenza che rendono necessari approfondimenti specifici e interventi compatibili con il valore storico e artistico del sito.

”Anche sul fronte dei servizi cimiteriali stiamo lavorando con attenzione e con rispetto dei luoghi – sottolinea Scilipoti – prevedendo interventi di miglioramento del decoro e del comfort, nel pieno rispetto delle normative e dei vincoli esistenti”.