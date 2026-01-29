Editoria, Di Cola (Cgil Roma): sostegno a sciopero giornalisti Agenzia Dire.

Comunicato stampa

“Immaginate di avere un mutuo o un affitto da pagare e che il vostro datore di lavoro non vi paghi per mesi consecutivi, o che lo faccia a piccole tranche. Questa è la situazione in cui si trovano le giornaliste e i giornalisti dell’Agenzia Dire, nuovamente in sciopero per due giorni contro il mancato pagamento degli stipendi.” Lo afferma in una nota il Segretario Generale della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola.

“A loro rinnoviamo tutto il nostro sostegno. La proprietà ha disatteso il piano di rateizzazione delle mensilità di settembre, ottobre e novembre, così come il saldo dello stipendio di dicembre. È stato disatteso anche il pagamento dello stipendio di gennaio 2024, mese in cui la precedente proprietà decise unilateralmente di sospendere dalla retribuzione le lavoratrici e i lavoratori.

Nel frattempo, le giornaliste e i giornalisti dell’Agenzia Dire, come tutto il resto del personale, hanno continuato a garantire con professionalità e impegno l’operatività della Dire e il diritto all’informazione.