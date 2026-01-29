29 Gennaio, 2026
Civitavecchia all’Istituto Giapponese di Cultura in Roma: incontro con l’Ambasciata e i Comuni gemellati con città giapponesi

Civitavecchia all'istituto giapponese di cultura

Comunicato stampa

La Vicesindaca di Civitavecchia Stefania Tinti ha rappresentato oggi la città all’incontro istituzionale svoltosi presso l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, alla presenza di rappresentanti dell’Ambasciata del Giappone in Italia e di numerosi Comuni e realtà territoriali italiane gemellate con città giapponesi.
L’appuntamento è stato un momento di confronto e coordinamento tra istituzioni, dedicato allo scambio di esperienze e alla condivisione di buone pratiche in ambito culturale, con particolare attenzione alle opportunità di collaborazione legate a visite di delegazioni, progetti futuri e iniziative rivolte ai giovani. Nel corso dei lavori sono state inoltre presentate informazioni sulle attività dell’Ambasciata, sulle iniziative in programma (tra cui la Japan Week 2026) e sul JET Programme.
L’incontro ha richiamato anche il valore simbolico e concreto delle relazioni tra Italia e Giappone, alla vigilia del 2026, anno in cui ricorrono i 160 anni di amicizia tra i due Paesi.
«Questi momenti di dialogo tra istituzioni e comunità sono importanti perché rafforzano legami che passano dalla cultura e arrivano alle persone, creando occasioni di scambio, conoscenza e collaborazione», dichiara la Vicesindaca Stefania Tinti.
   
