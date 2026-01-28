28 Gennaio, 2026
A CANALE IL CORSO PER DIVENTARE VOLONTARIO DI CROCE ROSSA

A Canale il corso gratuito per diventare volontario di Croce Rossa

CROCE ROSSA – COMITATO SABATINO.

Diventa volontario/a! Nuovo corso base
Un’occasione unica per imparare manovre salvavita, primo soccorso e molto altro!
Canale Monterano (RM)
Sabato 28 Febbraio. Open Day: 22 Febbraio
Hai tempo per iscriverti fino al 27 Febbraio!
Basta avere più di 14 anni
Come iscriversi? Registrati sul portale www.gaia.cri.it cercando il corso del Comitato di Sabatino. Trovi il tutorial sui nostri canali social!
Un ringraziamento al Comune di Canale Monterano per il prezioso e costante supporto alle nostre attività.
