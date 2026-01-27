28 Gennaio, 2026
Giornale del Lago e della Tuscia

Inaugurata la nuova sede CISL di Bracciano: un punto di riferimento per lavoratori e cittadini

0
26
inaugurato la nuova sede della CISL a Bracciano

Bracciano ha una nuova casa per la tutela dei diritti e dei servizi ai lavoratori. È stata inaugurata nella giornata di oggi 26 gennaio 2026 , la nuova sede della CISL, uno spazio innovativo e funzionale pensato per rafforzare la presenza del sindacato sul territorio e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di iscritti e cittadini.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione, oltre alla territoriale Ersilia Russo, del segretario generale CISL roma capitale Rieti Rosita Pelecca, del Segretario generale CISL scuola Michele Sorge, di numerosi iscritti e di esponenti del mondo istituzionale e associativo locale. Un momento di confronto e condivisione che ha sottolineato il valore del dialogo sociale e il ruolo centrale del sindacato in una fase storica segnata da profondi cambiamenti nel mondo del lavoro.

La nuova sede, moderna e facilmente accessibile, offrirà servizi di assistenza e consulenza in ambito lavorativo, previdenziale e fiscale, confermandosi come punto di riferimento per lavoratori, pensionati e famiglie dell’area di Bracciano e dei comuni limitrofi. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una presenza sempre più capillare, capace di ascoltare i bisogni del territorio e di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita lavorativa.

«Questa inaugurazione rappresenta un investimento concreto sul territorio e sulle persone – hanno sottolineato i dirigenti CISL intervenuti –. Vogliamo essere vicini ai lavoratori, offrire risposte chiare e promuovere un modello di sviluppo fondato su lavoro di qualità, diritti e inclusione».

Nel corso dell’incontro è stato ribadito anche l’impegno della CISL sui temi della sicurezza sul lavoro, della contrattazione, della formazione e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione, in un’ottica di collaborazione costante con le istituzioni locali.

L’apertura della nuova sede CISL a Bracciano non è solo un cambio di indirizzo, ma un segnale di continuità e rinnovamento: un luogo aperto al confronto, pensato per rafforzare la coesione sociale e contribuire allo sviluppo del territorio.

R. O.

Poste Italiane: IL FUTURO DEL RECAPITO URBANO ARRIVA CON BOXi, POSTINO-ROBOT AUTONOMO

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia

