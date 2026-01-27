MUNICIPIO XV, DE ANGELIS, VITALIANO, RAGO: “SURREALE ASTENSIONE DELL’OPPOSIZIONE SU VOTO PER ISTITUZIONE DISABILITY MANAGER”

Comunicato stampa

«Il voto di oggi in Consiglio Municipale per chiedere l’istituzione del ruolo di Disability Manager all’interno del Comune di Roma rappresenta un passo deciso verso un ambiente di lavoro realmente inclusivo, che valorizzi le competenze e le potenzialità di tutte le risorse umane, garantendo pari diritti e un’attenzione particolare alle esigenze di caregiver e persone con disabilità.

Una proposta che nasce dall’esigenza di rafforzare le politiche di inclusione, pari opportunità e tutela delle persone con disabilità, in coerenza con i principi sanciti dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalle normative nazionali ed europee, e chiede a Roma Capitale di procedere, in linea con le politiche già avviate dall’Amministrazione, alla nomina di un’unica figura di riferimento che si occupi di coordinare le attività di inclusione e di gestione delle risorse con disabilità e caregiver all’interno dell’amministrazione capitolina.

È per tutte queste ragioni che il voto di astensione al documento da parte dell’opposizione appare ancora più surreale; una scelta che ai nostri occhi non contribuisce a rafforzare la cultura dell’inclusione e delle pari opportunità nella nostra città, quanto piuttosto una mossa politica che purtroppo somiglia molto ad una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori con disabilità e dei loro caregiver».

Così in una nota i Consiglieri del Municipio XV, Stefania De Angelis, Elisamarzia Vitaliano e Alfonso Rago.