ALLA SCOPERTA DELL’ACCADEMIA DI FRANCIA: VILLA MEDICI APRE LE PORTE ALLA 5ª SALA

Gli studenti dell'alberghiero in visita a Villa Medici

Comunicato stampa

 
Didattica outdoor per gli studenti della 5^ Sala dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che lunedì 26 gennaio,  accompagnati dal prof. Alberto Oliva, docente di Lingua francese e dalla prof.ssa Alessandra Roscani, docente di Economia e Diritto, si sono recati in visita didattica a Villa Medici, sede a Roma dell’Accademia di Francia.
Gli studenti, grazie al supporto di una guida specializzata, hanno scoperto le meraviglie architettoniche della Villa e la storia di quella che è da secoli la sede dell’Accademia di Francia, voluta dal re Luigi XIV fin dal 1666. Splendida residenza rinascimentale divenuta proprietà del cardinale Ferdinando de’ Medici nel XVI secolo, Villa Medici rappresenta uno dei luoghi più suggestivi della Capitale.
Fu Luigi XIV, nel XVII secolo, a fondarvi la sede dell’Accademia di Francia con l’obiettivo di permettere a giovani artisti, vincitori del prestigioso concorso “Prix de Rome”, di studiare l’arte classica nella Città Eterna.
Ancora oggi l’Accademia ospita artisti da tutto il mondo, che abitano per un periodo di tempo nella splendida residenza, disponendo di uno spazio aperto alla creatività, allo studio e al confronto internazionale. Oggi l’Accademia non è più limitata alle arti tradizionali, ma si apre all’arte contemporanea e, da pochi anni, anche alla gastronomia intesa come autentica espressione artistico-culturale.
Una passeggiata tra la storia e i magnifici panorami della capitale – hanno sottolineato i docenti Oliva e Roscani – che ha rappresentato anche un’occasione di riflessione sul dialogo profondo e duraturo tra Francia e Italia: un legame culturale e storico che costituisce un punto di riferimento fondamentale nel percorso formativo degli studenti, impegnati nello studio della lingua francese lungo l’intero quinquennio.
 
