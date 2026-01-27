27 Gennaio, 2026
Il Comune di Bracciano rende omaggio alle vittime della Shoah

Bracciano giornata memoria

Oggi, 27 gennaio, ricorre la 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮.
Il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 rende omaggio alle vittime della 𝗦𝗵𝗼𝗮𝗵 e delle persecuzioni 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝘁𝗲, ricordando anche le persone 𝗥𝗼𝗺 𝗲 𝗦𝗶𝗻𝘁𝗶, le persone con 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, gli 𝗼𝗺𝗼𝘀𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗶, gli 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶, i 𝗧𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗲𝗼𝘃𝗮 e tutte le persone considerate “𝗶𝗻𝗱𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶” .
La storia ci insegna che l’orrore non nasce all’improvviso. Spesso prende forma nella 𝗯𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗹𝗲: nell’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮, nell’assuefazione alle 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲, nelle parole che separano e 𝗱𝗶𝘀𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝗼, nelle 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 e nelle 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗶 che riducono 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 e 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
Per questo ricordare significa 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟𝗔𝗥𝗘: riconoscere i segnali, respingere ogni forma di 𝗼𝗱𝗶𝗼 e 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, promuovere 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀, educare al 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼, alla 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀ e ai 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶.
𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮.
La 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 continua, ogni giorno, nelle scelte di una comunità che difende la 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮̀ di ogni persona.
Dal sito Facebook del Comune di Bracciano
