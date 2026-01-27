Il Comune di Bracciano rende omaggio alle vittime della Shoah

Riceviamo e pubblichiamo

Il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 rende omaggio alle vittime della 𝗦𝗵𝗼𝗮𝗵 e delle persecuzioni 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝘁𝗲, ricordando anche le persone 𝗥𝗼𝗺 𝗲 𝗦𝗶𝗻𝘁𝗶, le persone con 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, gli 𝗼𝗺𝗼𝘀𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗶, gli 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶, i 𝗧𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗲𝗼𝘃𝗮 e tutte le persone considerate “𝗶𝗻𝗱𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶” .

La storia ci insegna che l’orrore non nasce all’improvviso. Spesso prende forma nella 𝗯𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗹𝗲: nell’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮, nell’assuefazione alle 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲, nelle parole che separano e 𝗱𝗶𝘀𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝗼, nelle 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 e nelle 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗶 che riducono 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 e 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮̀.