Attraverso lo sguardo di Andrea De Ieso

Si è tenuta sabato 24 e domenica 25 gennaio l’esposizione fotografica dell’artista Andrea De Ieso, che segna un importante cammino nell’esposizione artistica del fotografo. La mostra dedicata al beneamato conduttore d’orchestra Peppe Vessicchio illustra fisionomie caratteristiche e favolose nature morte, anche i cavalli sono stati parte dell’obiettivo di De Ieso che dice di sé stesso” la fotografia è il mio modo di comunicare, di rappresentare quello che vedo, quello che sento in un determinato momento.

I ritratti sono la mia passione, raccontare quella persona, le sue emozioni, le sue passioni. Mi appassiona Lo stile Life soprattutto per il cibo, con i colori degli elementi, le forme e le innumerevoli varietà ed ovviamente la natura, regina indiscussa dello spettacolo che ci circonda ed infine i nostri amici animali”.

La mostra, che si è tenuta a palazzo Venturi è stata patrocinata dal comune di Campagnano romano e ad accompagnare L’artista c’erano esponenti di associazioni e dell’amministrazione del comune di Campagnano Romano, in particolare doveva esserci il sindaco di Campagnano Alessio Nisi assente per un influenza ma presenti Antonella Di Marco consigliere delegato della via Francigena, cammini e turismo lento, Luigi Fiorelli consigliere comunale e coordinatore nazionale ASI per il turismo equestre e i cammini.

Ad introdurre la mostra è stato Lorenzo Alemanni, presidente di libertà e partecipazione APS dicendo che l’evento culturale è un occasione per incontrarsi conoscersi e mettere in circolo della bellezza perché la fotografia quando fatta bene non serve tanto a mostrare quanto a far vedere Antonella di Marco propone la mostra del fotografo De Ieso come luogo reale di incontro per la comunità e di ”Attraverso lo sguardo” come un evento che parla di persone, di incontri di ricerca e sensibilità ma è anche dice propone una traccia lenta dei luoghi della via Francigena che attraversa Campagnano.

Parla poi Luigi Fiorelli che invita Andrea De Ieso a parlare delle sue opere, la fotografia per lui è un insieme di sguardi, la natura, il cibo, le persone ed i dettagli e questo si evince dai suoi scatti che sono stati suggestivi ed accattivanti per molti presenti.

Ilaria Morodei