Bracciano: presentazione dell’Albo comunale delle Volontarie e dei Volontari civili e sociali

𝟑𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 | 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎 – 𝐀𝐮𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞
Presentiamo l’𝐀𝐥𝐛𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 delle 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 e dei 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢.
Se hai voglia di dare una mano alla tua 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, qui scopri 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚, 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ ci sono e soprattutto 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 serve.
𝐋’𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞̀ 𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞: ciascuno può contribuire 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨, scegliendo il progetto più adatto.
𝐂𝐡𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐭’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐢 – 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐓𝐚𝐱𝐢 𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫 (𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞)
𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐕𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 (𝐚𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ per anziani soli)
𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢𝐀𝐌𝐎 𝐏𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞𝐫𝐢 (𝐛𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 e iniziative culturali al Centro Civico)
La comunità non è un’idea, sei tu!
Ti Aspettiamo!