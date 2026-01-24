24 Gennaio, 2026


IL LAZIO OSPITE AL FORUM INTERNAZIONALE DEL TURISMO. PALAZZO: “NON SOLO ROMA, MOSTRIAMO AL MONDO LA PLURALITÀ DELLA NOSTRA OFFERTA”

Roma, 24 gennaio 2026. Il Lazio, con l’assessore al Turismo Elena Palazzo, ospite del Forum Internazionale del Turismo promosso dal Ministro Daniela Santanchè.

Con l’occasione l’assessore Palazzo si è soffermata sulle azioni intraprese di recente per promuovere il territorio del Lazio in Italia e nel mondo.

“I borghi sono la nostra anima. Roma è la nostra forza – ha affermato l’Assessore Palazzo intervenendo al panel dedicato alle regioni -. Il Lazio che vogliamo portare nel mondo è una regione plurale, fatta di piccoli centri, paesaggi, cultura, tradizioni ed esperienze autentiche. Grazie all’imminente lancio del nuovo brand Lazio e con il bando Lazio Digital aiutiamo anche i centri più piccoli a essere più visibili e protagonisti dei circuiti turistici contemporanei. Perché quando un borgo torna a vivere grazie al turismo, cresce l’economia e la qualità della vita di tutta la comunità”.

