CORSO DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ALLA BIBLIOTECA DI ANGUILLARA

24 Gennaio, 2026
Mini corso di recitazione alla biblioteca di Anguillara

Comunicato stampa

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e La Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” offrono un’occasione unica per ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni:
UN MINI CORSO DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA CHE CONIUGA TEORIA E PRATICA PROFESSIONALE
Tenuto da Jennifer Mischiati, attrice professionista con formazione in Italia e negli Stati Uniti, ed esperienze in teatro, cinema e televisione.
Cerchiamo ragazzi interessati a acquisire competenze base nella recitazione davanti alla macchina da presa, che desiderino aumentare la loro sicurezza e capacità espressiva.
Gli ultimi due incontri saranno dedicati alla realizzazione di riprese su un set ricreato professionalmente, con la presenza di un operatore video professionista, un assistente luci e un assistente per il fuoco, che forniranno ai ragazzi un’esperienza diretta e realistica di lavoro sul set.
Il calendario degli incontri verrà comunicato successivamente.
 Iscrizione gratuita, posti limitati – prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo: prenotazioni.biblioteca.ang@gmail.com
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

BIBLIOTECA COMUNALE

‘ANGELA ZUCCONI’
