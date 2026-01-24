CORSO DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ALLA BIBLIOTECA DI ANGUILLARA

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e La Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” offrono un’occasione unica per ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni:

UN MINI CORSO DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA CHE CONIUGA TEORIA E PRATICA PROFESSIONALE

Tenuto da Jennifer Mischiati, attrice professionista con formazione in Italia e negli Stati Uniti, ed esperienze in teatro, cinema e televisione.

Cerchiamo ragazzi interessati a acquisire competenze base nella recitazione davanti alla macchina da presa, che desiderino aumentare la loro sicurezza e capacità espressiva.

Gli ultimi due incontri saranno dedicati alla realizzazione di riprese su un set ricreato professionalmente, con la presenza di un operatore video professionista, un assistente luci e un assistente per il fuoco, che forniranno ai ragazzi un’esperienza diretta e realistica di lavoro sul set.