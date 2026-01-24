24 Gennaio, 2026
Morti sul lavoro, Cgil: aderiamo a manifestazione del 7 febbraio promossa dai Comuni di Artena e Colleferro

Comunicato stampa

“Sabato 7 febbraio saremo a Colleferro al fianco delle comunità di Artena e di Colleferro e delle loro amministrazioni che hanno deciso di promuovere una manifestazione in ricordo di Sergio Albanese e di Erri Talone morti sul lavoro rispettivamente il 7 luglio 2025 e il 13 gennaio 2026.”, così la Cgil di Roma e Lazio e la Cgil di Roma Sud Pomezia Castelli in una nota 

“È un fatto importante – prosegue la nota – che le due amministrazioni abbiano deciso di mobilitarsi contro la strage nei luoghi di lavoro, tema su cui fin troppe volte le lavoratrici e i lavoratori assieme alle organizzazioni sindacali si ritrovano circondate da un assordante silenzio. Fermare le morti è e deve essere una priorità per l’intera collettività.

Il 7 febbraio si ricorderanno anche Francesco Borla, Giuseppe Fontana, Giovanni Girardi, Tobia Talone, morti quasi un secolo fa, il 7 febbraio 1929, nell’esplosione all’interno della BPD, come le 60 persone che persero la vita il 29 gennaio 1938, Roberto Pignalberi e Giuseppe Sinibaldi.”

“Ricordare le persone che sono morte sul lavoro, i loro nomi, i loro volti e le loro storie non è un esercizio di memoria fine a sé stessa. È il primo atto da compiere per riaffermare con forza che il lavoro non può essere causa di dolore, sofferenza e morte. Atto a cui, però, devono seguire scelte concrete affinché la dignità e la salute delle persone diventino finalmente centrali nel modello di sviluppo e di fare impresa.”, conclude il sindacato.

 

