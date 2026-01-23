Presentato a Bracciano il libro di Nello Trocchia, “Pestaggio di Stato”

Comunicato stampa

Nella sala dell’archivio storico del comune di Bracciano si è svolta, nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, ad opera dell’associazione Cultura Movens e dei ragazzi del liceo Vian, la presentazione di Pestaggio di Stato, libro-inchiesta del giornalista Nello Trocchia, edito da Laterza nel novembre 2022. Cultura Movens è un’associazione, prima cooperativa sociale, che opera sul territorio del lago di Bracciano dal 2019, promuovendo la piccola e media editoria nonché incontri su tematiche sociali, culturali e d’attualità.

Alla presenza dei giovani liceali, che hanno costruito un dibattito tra letture e domande personali sul libro, il giornalista Nello Trocchia, inviato di Piazzapulita, cronista e collaboratore per il Fatto Quotidiano, l’Espresso e Domani, autore di diverse inchieste su fatti di mafia e di malaffare politico, ha raccontato di uno degli articoli che lo rese celebre.

Quello del pestaggio di Stato avvenuto il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (CE) è stato un vero e proprio scoop: depistaggi e dirottamenti da parte del potere politico, noncurante delle violenze perpetrate dalla polizia penitenziaria, portarono ad un oscuramento delle notizie e delle denunce dei detenuti, malmenati, presi a calci e a pugni, persino rasati a forza.

Mostrandoci il percorso a ritroso necessario per trovare le prove di quanto avvenuto, contenute nei video delle telecamere di sicurezza e ricostruite meticolosamente nel libro, Nello Trocchia riflette sulla realtà materiale e psicologica di chi il carcere lo vive in prima persona, di chi aspetta con ansia il colloquio settimanale con i propri cari, diritto inalienabile troppe volte negato, di chi perde spesso la cognizione dello spazio e del tempo in cui si trova, chiuso tra spesse mura di cemento.

Mentre il potere si riempie la bocca di legalità e di sicurezza, il giornalista smonta con le proprie inchieste un sistema che tende ad oscurare velocemente ciò che gli è scomodo, invitando i presenti alla ricerca inesausta delle informazioni, alla complessità del giornalismo di inchiesta e del mondo che ci circonda. Solo così potremo essere in grado di decifrare un mondo in profondo e veloce mutamento, mettendone in risalto luci ed ombre.

L’associazione ringrazia il comune di Bracciano nelle figure dell’assessore Giulia Sala e del sindaco Marco Carocci per il patrocinio e per la concessione degli spazi comunali, nonché il giornale L’Agone Nuovo per aver divulgato l’evento.

Stefano Marta