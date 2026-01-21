Comunicato Stampa

«Il rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Ladispoli rappresenta un passo fondamentale per rendere i servizi di emergenza e di sicurezza realmente accessibili anche alle persone sorde. Strumenti come l’App Municipium – Polizia Locale consentono una comunicazione immediata e sicura in situazioni di emergenza, superando barriere comunicative che troppo spesso mettono a rischio l’incolumità delle persone sorde.

Desidero ringraziare il Sindaco Alessandro Grando per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione, così come il delegato al progetto di inclusione sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini, e la sua collaboratrice Valentina Manca, per il lavoro concreto e costante svolto.