Rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Ladispoli

Comunicato Stampa

«Il rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Ladispoli rappresenta un passo fondamentale per rendere i servizi di emergenza e di sicurezza realmente accessibili anche alle persone sorde. Strumenti come l’App Municipium – Polizia Locale consentono una comunicazione immediata e sicura in situazioni di emergenza, superando barriere comunicative che troppo spesso mettono a rischio l’incolumità delle persone sorde.
Desidero ringraziare il Sindaco Alessandro Grando per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione, così come il delegato al progetto di inclusione sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini, e la sua collaboratrice Valentina Manca, per il lavoro concreto e costante svolto.
Un ringraziamento va anche al Comandante della Polizia Locale, Danilo Virgili, con il quale, nelle prossime settimane, collaboreremo per l’attivazione operativa del servizio.
Un sentito ringraziamento va inoltre a Maggioli SpA e, in particolare, al responsabile del progetto Municipium, Stefano Ciceri, per l’impegno nello sviluppo sociale dell’App Municipium, orientato a garantire accessibilità, autonomia e sicurezza alle persone sorde.
Come Emergenza Sordi APS continueremo a collaborare con istituzioni e partner tecnologici affinché l’accessibilità diventi parte strutturale dei sistemi di sicurezza pubblica», ha dichiarato il dott. Luca Rotondi, Presidente di Emergenza Sordi APS.
L’ufficio stampa
