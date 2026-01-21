Pcto, 4 anni dalla morte di Lorenzo Parelli. Rete degli Studenti Medi Lazio:”Basta morti di scuola, vogliamo una scuola sicura”

Comunicato stampa

Oggi davanti al Liceo Plinio Seniore e nelle scuole della regione la Rete degli Studenti Medi del Lazio ha organizzato flash mob per ricordare Lorenzo Parelli, lo studente rimasto ucciso in un percorso di ex alternanza scuola-lavoro e per chiedere di abolire una volta per tutto questi percorsi.

Lorenzo Parelli, nato in provincia di Udine, aveva 18 anni e frequentava il quarto anno del settore meccanica industriale dell’Istituto di Formazione Professionale Bearzi.

Il 21 gennaio 2022, Lorenzo è morto nell’azienda metalmeccanica dove svolgeva uno stage. Lo avrebbe terminato la sera stessa. Invece, una barra d’acciaio da 150 chilogrammi lo ha schiacciato, facendone uno studente vittima del lavoro.

“Sono passati 4 anni dalla sua scomparsa e nonostante ciò non è cambiato nulla, di fatti Lorenzo non è l’ultimo studente vittima del l’alternanza scuola lavoro, anche Giuseppe Lenoci e Giuliano De seta sono stati uccisi durante le ore di pcto. Oltre a loro sono tanti altri gli studenti lesi durante le ore dell’alternanza tra cui, Samuele, studente a Rieti il cui braccio è stato frantumato da un Tornio mentre svolgeva le sue ore di pcto – spiega Bianca Piergentili, Coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio –