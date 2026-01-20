20 Gennaio, 2026
Un “noi” che unisce: da Roma a Strasburgo

Nicola Zingaretti

Comunicato stampa

Buongiorno,

è lunedì e sto ripartendo per Strasburgo. Prima di rimettermi in viaggio volevo lasciarvi due righe su venerdì, perché certe serate meritano di non restare solo un ricordo veloce.

Studio26, a Roma, “Per tutta un’altra Europa”. È stata una serata davvero bella: tanta partecipazione, tanta energia, tante persone diverse accomunate da una cosa semplice ma non scontata in questo tempo qui: la voglia di esserci, di ascoltarsi, di sentirsi parte di qualcosa.

Abbiamo parlato di Europa e del clima che sta crescendo nel mondo: paura, chiusure, nazionalismi. E del bisogno di ricostruire un “noi” diverso da quello che la destra sovranista prova a imporre: un “noi fatto di valori, proposte e scelte concrete”, capace di dare credibilità a un progetto e riaccendere un po’ di speranza. In questi giorni la parola “unità” torna spesso: io credo che sia urgente darle sostanza, trasformando le opposizioni in un’alleanza per il futuro.

Grazie a tutte e tutti per esserci stati. È stata una serata piena, e mi sembra un buon modo di cominciare questo 2026.

Nicola Zingaretti

 

