Ofioca: creatività e artigianato al femminile

Ofioca, questo nome assai particolare

dal quale prende il nome la bottega di Ginevra Cautilli

è in realtà una costellazione che può anche considerarsi nel nostro universo come un tredicesimo segno zodiacale .Di qui nasce l’idea oltre che del nome del negozio anche quella di modellare dodici busti rappresentanti i dodici segni zodiacali con i loro simboli rappresentanti , ovvero la bilancia con i piatti , l’acquario con l’anfora, tutto rigorosamente fatto di cera, si perché l’elemento cera per questo artista è assai peculiare ed è presente in ogni sua creazione. Ginevra si racconta a L’agone dicendoci che prima di reinventarsi in un progetto così creativo che le ha dato modo di realizzarsi a pieno in tutte le sue capacità, lei faceva un altro lavoro , si occupava di marketing aziendale quindi spesso era in trasferta o occupata con gli appuntamenti in agenda, non si sentiva realizzata dice, nonostante il lavoro le piacesse molto, c’era una parte di lei che ancora non si era realizzata del tutto e complice il covid che ha costretto tutti noi a casa a riflettere e a fare perché no anche una riflessione sulla nostra vita aggiungendo le domande che una mamma in attesa si fa del suo futuro come successo a Ginevra in questo caso ,Lei decide di acquistare per gioco un kit per fare candele, dal momento che le candele le erano sempre molto piaciute, risulta infatti essere molto brava tanto da crearne un business che tuttora vediamo realizzato nelle sue vetrine in via san Francesco 9b ad Anguillara Sabazia. Il business va bene anche perché Ginevra riesce a prendere un fondo per l’impresa femminile che era al 90% un fondo perduto ma molto lo ha fatto il suo talento e la sua dedizione alla nuova attività che all’inizio è partita con una vendita on line. Il suo repertorio accontenta veramente tutti i gusti per la necessità di pensierini o cose più elaborate in particolare dedicate ad un pubblico femminile ma dove consigliamo di andare anche gli uomini per le simpatiche creazioni di san valentino o anche per varie personalizzazioni.

Ilaria Morodei