Civitavecchia: polizia locale, celebrato il 155° anniversario della costituzione del Corpo. Santa Messa e ringraziamento della città

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta oggi la cerimonia per il 155° anniversario della costituzione del Corpo della Polizia Locale di Civitavecchia. La celebrazione, accompagnata dalla tradizionale Santa Messa, è stata un momento di raccoglimento e di riconoscenza verso donne e uomini che ogni giorno operano al servizio della comunità, contribuendo alla sicurezza, al rispetto delle regole e alla tutela della convivenza civile.

Il Sindaco Marco Piendibene, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro del Comandante della Polizia Locale dott. Ivano Berti, cogliendo l’occasione per rivolgergli un saluto istituzionale in vista del nuovo incarico che andrà a ricoprire a Bassano del Grappa nelle prossime settimane.

«A nome dell’Amministrazione e di tutta Civitavecchia desidero ringraziare il Comandante Ivano Berti per la professionalità e il senso delle istituzioni dimostrati, augurandogli buon lavoro per il nuovo incarico, e rivolgere la mia gratitudine a tutto il Corpo della Polizia Locale per l’eccezionale impegno profuso nel corso del 2025.

La Polizia Locale rappresenta un presidio quotidiano di prossimità e di servizio: il loro lavoro, spesso silenzioso, è essenziale per la vita della città e merita rispetto e riconoscenza», ha dichiarato il Sindaco.

Nel corso del 2025, inoltre, l’organico del Corpo è stato rafforzato con l’ingresso di 4 nuove unità. Un ulteriore potenziamento è già programmato per il 2026, con l’arrivo di altre 4 unità, a cui si aggiungeranno ulteriori 4 agenti stagionali per i mesi estivi, tradizionalmente più complessi per carichi di lavoro e gestione dei flussi in città.

L’Amministrazione comunale rinnova infine il proprio sostegno al Corpo, confermando la volontà di valorizzarne il ruolo e di proseguire nel percorso di rafforzamento del servizio a tutela dei cittadini.