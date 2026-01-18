Interventi mirati al decoro e alla viabilità a Bracciano

In queste settimane stiamo portando avanti una serie di interventi mirati per migliorare il 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐨 e la 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ del nostro territorio.

Prosegue l’𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 dell’Amministrazione nella 𝐜𝐮𝐫𝐚 dei 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢 e dei 𝐠𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 del nostro paese, attraverso una 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 nei luoghi di aggregazione con interventi programmati.

Abbiamo completato l’operazione di 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 dei 𝐛𝐨𝐫𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 e dei 𝐟𝐨𝐬𝐬𝐢 dai 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 in via di Ponte Vecchio, via del Pepe e via San Celso, nei prossimi giorni i lavori proseguiranno anche in altre aree del Comune.

È stato effettuato un intervento di 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 e 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 nell’area esterna del bocciodromo in via Castel Giuliano per renderla più curata e fruibile, con 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞.

In via delle Magnolie è stato completato l’intervento di 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 dell’area verde e si è proceduto alla 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐫𝐚 di nuove alberature. Ieri i lavori di 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 e 𝐬𝐟𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 hanno riguardato il villaggio Montebello.

Sono in corso i lavori di 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 in via Umberto I, che proseguiranno in via Fausti con modifiche alla 𝐯𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ dal 𝟏𝟗 𝐚𝐥 𝟐𝟑 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 per consentire lo svolgimento in 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 delle opere.

Martedì 𝟐𝟎 e mercoledì 𝟐𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 la ditta Engie sarà impegnata nell’𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 dei 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐢 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐢 in via Udino Bombieri e gli interventi sono programmati in diverse zone del paese.

Mercoledì 𝟐𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 si procederà con la 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 degli alberi in via Principe di Napoli, dall’incrocio con via Santa Lucia fino a via di Cotognola.

Proseguono i lavori per la 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 delle 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐢𝐝𝐫𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐛𝐬𝐨𝐥𝐞𝐭𝐞 e la realizzazione di 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐢𝐝𝐫𝐢𝐜𝐡𝐞 da parte di Acea Ato2 al fine di rinnovare e migliorare il 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐢𝐝𝐫𝐢𝐜𝐨.

Si prega di prestare attenzione alla 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚, ai 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐢 di 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚 e 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨, e di portare la 𝐩𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 necessaria per permettere l’esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile.

Continuiamo a prenderci cura del nostro territorio, giorno dopo giorno, nella direzione della 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 e della 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 degli 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢, per una Bracciano sempre più 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞, 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 e 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞.

Avanti con 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 e 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚.

Marco Crocicchi, in un post su Facebook