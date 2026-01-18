Anguillara Sabazia: trovato il corpo di Federica Torzullo a dieci giorni dalla scomparsa

A dieci giorni dalla scomparsa, è stato rinvenuto nella giornata di oggi il corpo di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di cui non si avevano più notizie dall’8 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un’area riconducibile a una ditta situata lungo via Comunale di San Francesco, zona già da giorni attenzionata dagli investigatori nell’ambito delle ricerche coordinate dalla Procura di Civitavecchia. Secondo quanto emerso, si tratterebbe proprio del corpo della donna scomparsa. In una prima fase sarebbe stata visibile solo una parte del corpo, successivamente il corpo è stato estratto dal terreno per consentire i rilievi tecnico-scientifici e le operazioni di identificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale specializzato, che hanno immediatamente delimitato l’area per consentire gli accertamenti necessari. Intorno alle ore 16:20 ultimate le operazioni preliminari, la salma di Federica Torzullo ha lasciato l’area aziendale, sotto scorta delle forze dell’ordine, al termine dei rilievi condotti dai Carabinieri e dal RIS. Il corpo è stato quindi trasferito al Cimitero del Verano, dove saranno effettuati gli esami medico-legali disposti dall’autorità giudiziaria. Sarà l’autopsia a stabilire con certezza identità, cause e tempi della morte che solo dopo tali accertamenti sarà possibile ricostruire con precisione quanto accaduto. Nel frattempo Claudio Agostino Carlomagno, marito della donna, si trovava in caserma fin dalla mattinata, dove è stato sentito dagli inquirenti. Intorno alle ore 17:30 è uscito dalla caserma dei Carabinieri di Anguillara Sabazia ed è stato portato in carcere. Le indagini, già nei giorni scorsi, si erano concentrate su più piste investigative. Anomalie e tracce ematiche erano state repertate in diversi luoghi collegati alla coppia: nell’abitazione, sugli abiti da lavoro, sui veicoli e in aree riconducibili all’attività dell’azienda. Elementi che avevano portato a intensificare i rilievi tecnici da parte del Nucleo Investigativo e del RIS.

La scomparsa di Federica Torzullo aveva profondamente colpito la comunità locale fin dai primi giorni, quando la donna non aveva più dato notizie di sé. Il ritrovamento del corpo segna oggi un passaggio decisivo in una vicenda che resta seguita con grande attenzione e apprensione. Saranno gli esiti degli accertamenti medico-legali e i prossimi sviluppi giudiziari a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e l’eventuale movente.

Paola Forte