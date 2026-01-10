Lo Psicologo nella Farmacia comunale n.6 a Cerveteri”: ampliato l’orario del servizio

Riceviamo e pubblichiamo

Sarà presente tutti i giovedì dalle ore 12:00 alle ore 18:00: servizio disponibile a prezzo fortemente calmierato. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi direttamente al personale.

Si amplia l’orario del servizio dello psicologo all’interno della Farmacia comunale di Cerveteri n.6, in via Fontana Morella n.84. Invariato il giorno di apertura, il giovedì, ma con una fascia oraria più ampia: il servizio sarà ora disponibile dalle ore 12:00 alle ore 18:00.

Un servizio dedicato all’ascolto del cittadino, proposto a prezzi fortemente calmierati, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Cerveteri e dalla Multiservizi Caerite, nell’ottica di rendere la sesta farmacia comunale sempre più una vera e propria Farmacia dei servizi, punto di riferimento per la sanità territoriale e per l’intera cittadinanza.

«Sin dalla sua istituzione, il servizio dello Psicologo in Farmacia ha riscosso ampio gradimento da parte della cittadinanza, in particolar modo tra i giovani – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti –. Aver creduto in una farmacia comunale intesa non solo come luogo di vendita del farmaco, ma come vero presidio di sanità territoriale, vicino ai bisogni reali delle persone, oggi ci sta premiando.

La risposta della cittadinanza e l’alto gradimento dei servizi attivati, come quello dello Psicologo in Farmacia, confermano che si è trattata di un’intuizione giusta, concreta e necessaria. Con l’ampliamento dell’orario settimanale, puntiamo a rispondere alle esigenze di un’utenza ancora più ampia. Colgo l’occasione per ringraziare la Direttrice della Farmacia comunale n.6, la Dottoressa Anna Pavone, e tutto il personale per l’eccellente lavoro che stanno svolgendo».

Sull’ampliamento del servizio interviene anche Alessio Pascucci, Amministratore Unico della Multiservizi Caerite: «Un’attività che si inserisce nella già vasta gamma di servizi alla persona presenti all’interno della sesta Farmacia comunale della nostra città. Il riscontro e la richiesta sempre crescente hanno reso necessario aumentare le ore di presenza dello Psicologo in Farmacia.

Il personale è a completa disposizione dell’utenza per fornire ogni informazione e per eventuali approfondimenti. Il servizio può essere prenotato chiamando il numero 06 69401745 oppure recandosi direttamente in Farmacia».