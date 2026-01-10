10 Gennaio, 2026
Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività

A partire da questo mese l’ Assemblea delle donne e delle libere soggettività sarà presente anche presso il Consultorio di Cerveteri secondo il calendario riportato.
Il prossimo incontro sarà quindi martedì 13 gennaio 2026 al Consultorio di Cerveteri- Via Martiri delle Foibe.
In questo momento è necessario discutere e affrontare la grave situazione che riguarda la momentanea chiusura dello Sportello Antiviolenza, a causa della scadenza del mandato e senza la pubblicazione del nuovo bando.
A questa pesante problematica si aggiunge anche il destino dei 2 Consultori di Ladispoli e Cerveteri, in vista del completamento ( non ancora stabilito) dell’Ospedale di Comunità che crea una situazione non chiara né definita nei tempi e soprattutto nei luoghi alternativi alla loro attuale collocazione.
Invitiamo tutt* a partecipare, cittadine e cittadini, Associazioni, Sindacati, movimenti femministi, partiti e istituzioni per trovare insieme soluzioni e analizzare proposte che possano garantire un importante servizio socio/sanitario in supporto delle donne in difficoltà, ma anche delle famiglie, delle /dei minori, delle /degli adolescenti del nostro territorio. Vi aspettiamo!
