Il 10 gennaio a Manziana visita didattica degli studenti di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre

Sabato 10 gennaio il Comune di Manziana ospiterà una visita didattica degli studenti della Laurea Magistrale in Progettazione Urbana del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, guidati dal prof. Saverio Sturm.

La visita si inserisce in un programma di studi dedicato alla storia urbana e alla pianificazione rinascimentale del nostro centro storico, progettato alla fine del ‘500 da Ottaviano Mascherino, e alle sue relazioni visive e territoriali con Roma e l’Alto Lazio.

Un’iniziativa che conferma il prestigio di Manziana come luogo di studio e di ricerca, valorizzando il nostro patrimonio storico e urbano all’interno di una collaborazione scientifico-culturale ormai consolidata con l’Università, che proseguirà con ulteriori attività nei prossimi mesi.