ETCS LAB – Ad Oriolo Romano la seconda edizione di “E’ tutta colpa del sindaco Lab”

Il 10 e 11 gennaio 2026 la seconda edizione del Lab dedicato ai sindaci e agli amministratori dei Borghi Autentici d’Italia

Oriolo Romano ospiterà il 10 e 11 gennaio 2026 la seconda edizione di “È tutta colpa del sindaco Lab”, il laboratorio nazionale dedicato ai Sindaci dei Borghi Autentici d’Italia, due giorni di formazione, buone pratiche e progettazione condivisa per portare innovazione nei territori e generare un impatto concreto sulle comunità locali.

Un laboratorio per i borghi che cambiano

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che i Borghi Autentici sono oggi veri e propri laboratori di sperimentazione sociale, culturale e ambientale, chiamati a misurarsi con le trasformazioni accelerate degli ultimi anni, dalla pandemia alle nuove sfide economiche e climatiche.

Obiettivo del Lab è costruire “un’altra idea di stare”: un nuovo modo di abitare i borghi, capace di trattenere i residenti e allo stesso tempo attrarre nuove forme di cittadinanza.

L’edizione 2026 sarà articolata attorno a tre grandi filoni: amministrazione condivisa e patti di collaborazione; economia civile e innovazione sociale; turismo generativo ed esperienziale orientato al benessere e alla consapevolezza. Le pratiche proposte puntano a creare nuove relazioni tra pubblico e privato, rafforzare la cura dei beni comuni e promuovere modelli di sviluppo solidali, inclusivi ed equi.

Il programma di sabato 10 gennaio

I lavori si apriranno sabato 10 gennaio alle 15:00 al Centro Civico di Piazza Claudia, con l’introduzione e a seguire il laboratorio “Amministrazione condivisa” guidato da Pasquale Bonasora, presidente di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà.

Dopo una pausa caffè alle 18:00, alle 18:30 è in programma l’incontro pubblico “Un’altra idea di stare” con la presentazione dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, alla presenza della presidente Rosanna Mazzia e con la partecipazione di Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e ai rapporti con le associazioni; la giornata si chiuderà con una cena conviviale alle 20:30.

Il programma di domenica 11 gennaio

Domenica 11 gennaio si riparte alle 9:00 con il laboratorio “Economia civile” a cura di Sabrina Bonomi, fondatrice della Scuola di Economia Civile. Alle 11:30 sarà presentato il progetto “I Borghi autentici: una dimensione di benessere tra natura e consapevolezza” con l’intervento della psicologa e psicoterapeuta Laura Torricelli, mentre alle 13:00 è previsto l’incontro “Comunicazione istituzionale: costruire comunità con le parole” a cura di Davide Caiti, presidente Kaiti Expansion, prima del buffet conclusivo delle 14:00

Il Sindaco di Oriolo Romano, e componente del Consiglio Direttivo di Borghi Autentici d’Italia, Emanuele Rallo, ha dichiarato:

«Accogliere qui a Oriolo Romano la seconda edizione di “È tutta colpa del sindaco Lab” è per noi motivo di grande orgoglio e di profonda gioia. La nostra comunità sente un legame autentico con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, di cui facciamo parte da oltre dieci anni: un percorso condiviso che ci ha permesso di crescere, sperimentare e guardare al futuro con fiducia.

Oriolo ha già ospitato importanti appuntamenti dell’Associazione, come un’Assemblea e un Meeting nazionale, e ogni volta è un’occasione per rinnovare il nostro senso di appartenenza e il desiderio di contribuire attivamente alla rete. Ospitare questo laboratorio significa aprire ancora una volta il nostro borgo al dialogo e alla collaborazione, con la convinzione che il cambiamento vero nasce dalla condivisione e dall’impegno quotidiano per le nostre comunità.»

La presidente dei Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia, ha dichiarato:

«“È tutta colpa del sindaco Lab” è nato dall’idea che i nostri sindaci non siano semplici amministratori, ma veri artigiani di Futuro per le loro Comunità. Questo laboratorio è uno spazio creativo in cui confrontarsi senza formalismi, condividere problemi reali e costruire insieme nuove soluzioni per i Borghi, partendo dall’ascolto reciproco e dalle esperienze concrete dei territori.

A Oriolo Romano vogliamo rafforzare ancora di più questa dimensione: due giorni in cui ci si mette in discussione, si studia, si sperimenta e si costruiscono alleanze, perché il cambiamento di cui i Borghi hanno bisogno nasce proprio dalla capacità dei Sindaci di fare rete, contaminarsi e portare a casa strumenti nuovi da trasformare subito in azioni per le proprie Comunità.»

