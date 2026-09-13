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Scuolambiente presenta i progetti per l’A.S. 2026

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Comunicato stampa

Con l’inizio dell’anno scolastico, come di consueto, l’associazione Scuolambiente ha inviato alle scuole di Ladispoli e Cerveteri la sua offerta formativa. Si tratta si una proposta estremamente ricca e articolata che si rivolge alle scuole di ogni ordine  dai bambini della scuola dell’infanzia passando per la primaria per arrivare alla secondaria di primo e secondo grado, con progetti diversi modulati per le varie fasce di età. L’offerta formativa si articola in molti  tipi di intervento. Prima di tutto i tradizionali Ecolaboratori con interventi nelle classi e uscite didattiche a cura degli esperti di Scuolambiente che vanno dalla conoscenza del territorio  alla conoscenza del mondo animale, fino all’educazione alimentare con la preziosa visita guidata alla CONAD Superstore di Ladispoli e al riciclo dei rifiuti, quest’ultima tematica godrà della condivisione con l’azienda RIECO  che proporrà i suoi laboratori nelle classi aderenti. Una seconda parte si articola in una serie di visite guidate mirate ad approfondire la conoscenza del territorio da Manziana fino a Civitavecchia passando per Passoscuro e ovviamente Torre Flavia e la Necropoli della Banditaccia.  Una terza sezione riguarda i Convegni organizzati in occasione di date internazionali su temi di educazione ambientale ma anche di educazione civica come la Giornata del Volontariato che Scuolambiente propone dal 2009, la Giornata Mondiale Dei Diritti Umani o la Giornata Internazionale per L’eliminazione della discriminazione razziale. Infine una quarta proposta:  gli appuntamenti tradizionali di Scuolambiente consolidati da diversi anni. Una particolare attenzione è per  “Girovagando nel territorio” che quest’anno  assume una valenza speciale in quanto è stato selezionato dalla BCC Roma per introdurre nelle scuole un loro progetto – “Percorsi didattici  BCC arte e cultura”, premiando così l’impegno di Scuolambiente e instaurando un rapporto di collaborazione e fiducia.  “Si tratta di una offerta ricca e molto articolata per la quale ringrazio tutti gli esperti e i volontari che rendono possibile la realizzazione di tutto questo. Ringrazio inoltre le Dirigenze Scolastiche e gli insegnanti che aderiscono sempre con entusiasmo ai nostri progetti. Abbiamo da poco festeggiato i 35 anni dalla fondazione di Scuolambiente e in tutto questo tempo abbiamo formato centinaia di ragazzi cercando così di costruire una cittadinanza più consapevole, più attiva e più amante del proprio territorio. Buon anno scolastico a tutti!” Ha dichiarato la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri

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