8 Gennaio, 2026
Ad Anguillara l’epifania è stata una festa per tutti

Befana Anguillara

Il trascorso sei gennaio per molti bambini ansiosi di vederla è arrivata la befana, col suo cappello da strega, il suo coprispalle e la lunga gonna; ma questa volta non è arrivata sulla sua scopa bensì in vespa grazie al contributo dei membri del vespa club di Anguillara Sabazia.

Proprio ad Anguillara nello stabile dell’ex consorzio agrario, con il benestare del sindaco Angelo Pizzigallo e la vice sindaca Paola Fiorucci e con  il contributo della pro loco il cui presidente è Moreno delle Fratte ed il vice presidente Leonardo Capomasi, è stata organizzata una bella festa della befana dedicata tutta ai bambini.

A causa del mal tempo la festa si è dovuta spostare nello stabile dell’ex consorzio agrario ma è stata comunque un successo appunto per via del forte orientamento all’intrattenimento dei più piccolini ma del resto si sa la befana è da sempre una festa per i bambini.

Tutti noi abbiamo da piccoli appeso la calza al camino con la certezza di trovarla piena di dolci e diciamo la verità anche un po’ di carbone che puntualmente i nostri genitori riempivano quando andavamo a dormire. C’era infatti, in questa manifestazione, una forte animazione durante la quale sono stati coinvolti i bambini nelle attività come il teatro dei burattini.  Chi di noi da bambino  ha forse mai resistito al fascino delle marionette!!

La befana, una signora ben mascherata e curata nei minimi dettagli, impersonava il ruolo con la sua scopa al seguito aleggiando per la sala; ospiti per i piccoli amici che si trovavano li anche i personaggi di Frozen appunto Elsa ed Olaf (il pupazzo di neve), topolino e topolina e poi caramelle, zucchero filato e pop corn.

Per i grandi invece, perché si è pensato veramente a tutto, è stata organizzata una grande tombolata, la cartella era acquistabile all’ingresso al prezzo di due e uro e cinquanta, i premi erano molteplici , tutti gastronomici e molto invitanti.

Quindi queste feste sono anche un po’ per noi , per rilassarci , divertirci, mangiare qualche leccornia e vedere i nostri figli divertirsi. L’epifania è da sempre la festa dei bambini ma il fatto che con se porti via tutte le festività ha una simbologia ovvero di poter finalmente lasciare indietro il vecchio e ricominciare.

Ilaria Morodei, redattrice L’agone

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

