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AVO corso gratuito a Ladispoli e a Bracciano Corso di formazione aperto a tutti per diventare volontario ospedaliero.

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Comunicato stampa



Siamo lieti di informarvi che stiamo organizzando il 46° corso gratuito per volontari ospedalieri che inizierà a metà ottobre 2026 e finirà a metà novembre.
Si tratta di 2 corsi paralleli, uno a Ladispoli, l’altro a Bracciano e si svolgerà in 7 incontri (il sabato pomeriggio e un altro giorno infrasettimanale). Dopo il corso l’impegno dei nuovi volontari sarà di due ore settimanali presso le seguenti strutture-attività: Ladispoli:
RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) San Luigi Gonzaga di Ladispoli, Ospedale Padre Pio di Bracciano, RSA San Raffaele di Trevignano Romano, Residenza Elisabella di Ladispoli, residenza Aurelia di Santa Marinella. Inoltre collaboriamo con Associazioni “Nuove Frontiere” e “Il Piccolo Fiore”, due associazioni di genitori che si occupano dei propri figli diversamente abili, Caritas diocesana e infine Assistenza Domiciliare. L’AVO è sempre presente laddove c’è bisogno del nostro aiuto, di una presenza amica, di un sorriso, di una carezza. Per frequentare il corso basta aver compiuto i 18 anni. Non Chiediamo altro.
Basta avere amore, umiltà e soprattutto “il sorriso”.
Contattaci al 339.2161433 e ti daremo tutte le informazioni utili per seguire il corso e conoscere il nostro mondo. Un piccolo gruppo di persone che a turno prestano il loro servizio dal lunedì al sabato.
Durante il corso ci saranno vari relatori, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, varie testimonianze di volontari AVO ed altro ancora.
Per info potete contattarci qui: 3392161433 (Rosario)  e-mail avo.ladispoli@libero.it
www.facebook.com/avo.ladispoli @avoladispoli

   

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