LAZIO; D’AMATO (AZ): COLLEGAMENTO RAPIDO CASALOTTI–BATTISTINI, 400MILA EURO AL COMUNE DI ROMA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. RISULTATO CONCRETO GRAZIE A EMENDAMENTO DI AZIONE

Riceviamo e pubblichiamo

“Grazie a un emendamento che ho presentato alla legge di bilancio regionale, sono stati stanziati per il Comune di Roma 400 mila euro per la progettazione esecutiva del sistema di Bus Rapid Transit (BRT) che dovrà collegare Casalotti alla metro Battistini.
È un risultato importante, atteso dal territorio, che abbiamo sollecitato durante l’iniziativa Idee per Roma al sindaco Gualtieri e all’assessore Patanè.
Il contributo straordinario della Regione a Roma Capitale consentirà di avviare la progettazione esecutiva del BRT e rendere concreta l’opera di trasporto pubblico.
È il frutto di un lavoro politico serio e coerente portato avanti insieme ai nostri consiglieri comunali Flavia De Gregorio e Antonio De Santis e alla consigliera del XIII Municipio Claudia Finelli.
Si tratta di una proposta credibile e tecnicamente valida per collegare alla linea metropolitana una popolosa zona periferica di Roma. L’iniziativa nasce da un ordine del giorno approvato dall’Assemblea capitolina e condiviso con il territorio interessato.
Ora auspichiamo tempi rapidi nella progettazione del Bus Rapid Transit, tenuto conto che la legge è già stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 108 del 31 dicembre 2025.
Questo intervento, insieme ai prolungamenti delle linee metropolitane e all’estensione dell’orario notturno di servizio, rappresenta un elemento sostanziale delle proposte sul potenziamento del trasporto pubblico avanzate all’amministrazione capitolina e al sindaco Gualtieri”.
Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

