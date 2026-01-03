“Accordi per testi liberi” al teatro Fiorani di Canale

Riceviamo e pubblichiamo
Lunedì 5 GENNAIO 2026 ore 21.00
al TMF Teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano
Uno spettacolo di Teatro-Canzone a cura di Generazione Musica.
Testi ispirati a Stefano Benni e Giorgio Gaber, con brani musicali della tradizione cantautorale italiana.
Un viaggio che, attraverso la musica e il teatro, con un linguaggio brillante e divertente, affronterà le tematiche della solidarietà e del rispetto per le diversità.
Musiche eseguite live da Generazione Musica, performance teatrale: Elisa Lambertucci e Gianpiero Nardelli.
Vi aspettiamo!
Informazioni e prenotazioni
380 462 0311
3286748785