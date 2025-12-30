La Mtb Santa Marinella brilla nel ciclocross con un finale d’anno ricco di vittorie e podi

Riceviamo e pubblichiamo

Sempre in auge nel panorama del ciclocross, la Mtb Santa Marinella ha chiuso il 2025 con molteplici risultati lusinghieri nelle ultime gare disputate tra Veneto e Lazio nel periodo natalizio.

In occasione della quarta prova del Roma Master Cross, la squadra era largamente impegnata sui prati del parco Myflyzone a Castel di Leva, dove hanno ottenuto ottimi piazzamenti: Giuseppe Calò (2° M5), Mauro Gori (2° M7), Marco Deciano (5° M6), Daniele Bagnoli (8° M6), Federico Forti (6° M4), Paolo Tempestini (3° M6), Claudio Albanese (4° M7) e Walter De Leonardi (8° M7).

In Veneto, Michele Feltre ha preso parte a due gare del Giro del Veneto Ciclocross ACSI vincendole entrambe: il 21 dicembre a Luccuzzane (Trofeo ASD Cicli Rossi) e domenica scorsa a Peseggia (Cross di Base) nella categoria supergentlemen B, aggiudicandosi anche la vittoria finale del circuito dopo 14 prove disputate.

Per il presidente Stefano Carnesecchi, la soddisfazione risiede nel vedere i colori della società santamarinellese brillare in contesti competitivi diversi, a testimonianza di un lavoro collettivo solido e di una stagione 2025 che si è chiusa all’insegna dei risultati e della crescita sportiva.