A Trevignano le emozioni della “Nuotata Infinita” per AISM

Comunicato stampa

Domenica 6 Settembre Aism Roma ti aspetta a Piazza del Molo a Trevignano per vivere da vicino le emozioni della “Nuotata Infnita”, il tentativo di record del mondo della nuotata continuativa piu lunga ad opera di Marco Fratini, medico e ultraswimmer, .

Una grande impresa sportiva e al contempo solidale dedicata ad Aism Roma e all Associazione 6 luglio che inizierà giovedì 3 alle 18 e si concluderà domenica.

Vienici a trovare presso il villaggio sportivo allestito a Piazza del Molo a Trevignano tra le 10 alle 18, dove oltre a godere della splenda atmosfera del lago potrai incoraggiare Marco a distanza e sostenere Aism. attraverso simpatici gadget e l’ opportunita’ di accedere a gustosi menu solidali a cura dei ristoratori limitrofi al molo, il cigno ingordo e bistrot 8 e 9. Per info: 3484008652