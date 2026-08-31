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A Trevignano le emozioni della “Nuotata Infinita” per AISM

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Comunicato stampa

Domenica 6 Settembre Aism Roma ti aspetta a Piazza del Molo a Trevignano per vivere da vicino le emozioni della “Nuotata Infnita”,  il tentativo di record del mondo della nuotata continuativa piu lunga ad opera di Marco Fratini, medico e ultraswimmer, .
Una grande impresa sportiva e al contempo solidale dedicata ad Aism Roma e all Associazione 6 luglio che inizierà giovedì 3 alle 18 e si concluderà domenica.
Vienici a trovare presso il villaggio sportivo allestito a Piazza del Molo a Trevignano tra le 10 alle 18, dove oltre a godere della splenda atmosfera del lago potrai incoraggiare Marco a distanza e  sostenere Aism.  attraverso  simpatici gadget e l’ opportunita’ di accedere a gustosi menu solidali a cura dei ristoratori limitrofi al molo, il cigno ingordo e bistrot 8 e 9. Per info: 3484008652
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