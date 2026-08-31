Conclusa ieri la festa dedicata a San Giovanni Battista di Manziana

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Si è conclusa ieri la festa dedicata a San Giovanni Battista, patrono di Manziana, e vogliamo dedicare un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno contribuito a renderla un successo.
Un grazie sincero al Comitato spontaneo Festa San Giovanni Battista per lo straordinario lavoro svolto, per l’impegno, la passione e la dedizione messi in campo nella realizzazione di questi giorni di festa. Dietro ogni evento ci sono tempo, energie, idee e tanta voglia di fare. Il risultato è stato un programma ricco di appuntamenti, musica, tradizioni e momenti di incontro che hanno saputo coinvolgere la comunità e far vivere il nostro paese.
Grazie ai volontari, alle associazioni, agli esercenti, agli artisti, a tutti coloro che hanno collaborato e, naturalmente, a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo. È anche grazie a questo impegno collettivo che le tradizioni di Manziana continuano a vivere e a rinnovarsi.
Viva San Giovanni Battista!