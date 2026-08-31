Conclusa ieri la festa dedicata a San Giovanni Battista di Manziana

Un grazie sincero alper lo straordinario lavoro svolto, per l’impegno, la passione e la dedizione messi in campo nella realizzazione di questi giorni di festa. Dietro ogni evento ci sono tempo, energie, idee e tanta voglia di fare. Il risultato è stato un programma ricco di appuntamenti, musica, tradizioni e momenti di incontro che hanno saputo coinvolgere la comunità e far vivere il nostro paese.