TOR DI QUINTO, TORQUATI – MARTELLI: “SOLIDARIETA’ A ONORATO PER SCRITTE OFFENSIVE”

Comunicato stampa

“Solidarietà all’Assessore Alessandro Onorato per le scritte offensive comparse all’interno del Centro sportivo comunale di via di Tor di Quinto 57.

Come Municipio siamo sempre stati a disposizione per la risoluzione del problema, per una vicenda complessa che ha generato un grande dibattito e per la quale nulla può giustificare comportamenti aggressivi, offensivi e intimidatori.

Il centro sportivo di Tor di Quinto ha rappresentato per decenni un importante punto di riferimento per il territorio e per le tante persone che lo hanno frequentato quotidianamente. Proprio per questo, crediamo si debba proseguire a gestire la vicenda con responsabilità e nell’interesse della comunità. Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare, auspicando che il confronto possa sempre rimanere nei confini del rispetto e della legalità.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore allo Sport e al Commercio, Tommaso Martelli